रेलवे के खाने में बुजुर्ग को मिली छिपकली, जांच में सामने आई ऐसी सच्चाई कि अधिकारियों के उड़े होश

नई दिल्ली। 70 साल के सुरेंद्र पाल नाम के बुजुर्ग ने फ्री का खाना खाने के लिए ऐसी चाल चली जिसे जान रेलवे अधिकारियों के होश उड़ गए। कुछ दिनों पहले सुरेंद्र पाल ने जब जबलपुर रेलवे स्टेशन ( Jabalpur Junction railway station ) पर समोसा लिया तो उसमें छिपकली ( Lizard ) निकली। 70 वर्षीय ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। पेंट्री ने माफी मांगते हुए उन्हें मुफ्त में खाना खिलाया। इसके बाद फिर गंटकल ( Railway ) रेलवे स्टेशन पर उन्होंने बिरयानी में छिपकली होने की शिकायत दर्ज कराई। लगातार दो बार एक ही शख्स के खाने में छिपकली निकलने की वजह से रेल अधिकारियों को सुरेंद्र पाल पर शक हुआ। रेल अधिकारियों ने खाना परोसने वाले कर्मचारियों को सुरेंद्र का वीडियो बनाने को कहा।

Guntakal Division

In joint operation one conman was caught who was fleecing the Railway Caterers by claiming lizard in food. He confessed his crime. He did similar trick in Jabalpur Division. Please beware of such elements, who bring Railways in bad light.@SCRailwayIndia pic.twitter.com/pZCX8LfzUd