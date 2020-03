कोरोना वायरस के रोगी ने डॉक्टर संग देखा सूर्यास्त, लोग बोले- नहीं रोक सकता आपको वायरस

नई दिल्ली। चीन में फैले कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रकोप से अब तक 3 हजार लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग इसकी चपेट में हैं। चीन के अलावा 40 अन्य देशों में इसके मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस के वजह से दुनिया भर डर का माहौल बना हुआ है। लोग एक दूसरे के करीब आने से भी कतरा रहे हैं।वहीं इस भयावह डर के बीच वुहान के एक अस्पताल के बाहर अपने डॉक्टर के साथ सूर्यास्त देख रहे 87 वर्षीय कोरोनावायरस रोगी (87-Year-Old Patient) की हृदय विदारक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।वुहान (Wuhan )चीन का वही शहर है, जहां से यह वायरस पूरी दुनिया में फैला है।

Wuhan Uni hospital. A twenty-something doctor from Shanghai was taking a 87yo patient who'd been hospitalised for a month to take a CT scan.

He asked if he wanted to stop to watch the sunset.

He said yes. They enjoyed the moment together. pic.twitter.com/4nzqLZLLGE — Chenchen Zhang (@chenchenzh) March 5, 2020

इस वायरल तस्वीर को Chenchen Zhang ने ट्विटर पर शेयर किया है। इस फोटो के सामने आने के बाद लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये भयावह मंजर जल्द ही खत्म हो जाएगा। Chenchen ने तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि ये फोटो वुहान यूएनआई हॉस्पिटल है। जहां 20 साल का डॉक्टर 87 साल के मरीज को सीटी स्केन के लिए ले जा रहा था। इसी दौरान इसी दौरा मरीज डॉक्टर से डूबते हुए सूरज को देखने के लिए कहता है।डॉक्टर उसे रोक कर उसके साथ इस खूबसूरत पल को खुद भी जीता है। यह मरीज पिछले एक महीने से अस्पताल में भर्ती है।

This is possibly the most iconic photo of this #coronavirus #COVID19 outbreak that we will see IMO. — PaulGodsmark (@PaulGodsmark) March 6, 2020

डॉक्टर और मरीज की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लोग इस तस्वीर को देखने के बाद भावुक हो रहे हैं। साथ ही तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।