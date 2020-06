भारतीयों के मोबाइल में 90% China App, जानिए किस ऐप के कितने करोड़ यूजर

-59 Chinese Apps Banned in India : केंद्र सरकार ने भी चाइना पर डिजिटल स्ट्राइक ( Digital Strike ) करते हुए 59 चाइनीज ऐप्स ( 59 Chinese Apps Banned ) पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। -सरकार ने जिन चाइनीज ऐप पर बैन लगाया है, उनमें टिकटॉक ( TikTok ), UC ब्राउजर ( UC Browser ), SHAREit समेत कई ऐसे ऐप शामिल हैं, जो भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर ( Popular China Apps in India ) और जिनके यूजर्स की संख्या करोड़ों में हैं।

नई दिल्ली।

59 Chinese Apps Banned in India : भारत और चीन सीमा विवाद ( LAC Tension ) के बाद देशभर में लगातार बायकॉट चीन ( Boycott China ) की आवाज उठ रही है। भारत में चीनी चीजों का बहिष्कार किया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने भी चाइना पर डिजिटल स्ट्राइक ( Digital Strike ) करते हुए 59 चाइनीज ऐप्स ( 59 Chinese Apps Banned ) पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने जिन चाइनीज ऐप पर बैन लगाया है, उनमें टिकटॉक ( TikTok ), UC ब्राउजर ( UC Browser ), SHAREit समेत कई ऐसे ऐप शामिल हैं, जो भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर ( Popular China Apps in India ) और जिनके यूजर्स की संख्या करोड़ों में हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है कि भारतीयों के मोबाइल में 90% से ज्यादा चाइनीज ऐप हैं। बता दें कि निजी सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने केंद्र सरकार से चाइनीज ऐप पर बैन लगाने की मांग की थी।

जिनके पास पहले से मौजूद है Tik Tok, क्या वो यूजर्स इसे कर पाएंगे इस्तेमाल? ये रहा जवाब

कौन-कौन से ऐप पर लगी रोक

TikTok, UC Browser, SHAREit, Bigo Video, Virus Cleaner, SHEIN, UC News, Clean Master – Cheetah, Bigo Live, hello, Baidu Translate, DU Cleaner, ES File Explorer, Kwai, LIKE, DU Privacy, Mi Video call-Xiaomi, QQ Player, BeautyPlus, CacheClear DU ऐप्स studio, Clash of Kings, ClubFactory, CM ब्राउज़र, DU Battery Saver, DU Browser, DU recorder, Mail Master, Mi Community, Mi स्टोर, QQ Security Centre समेत 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया गया हैं।

करोड़ों में यूजर्स की संख्या

आपको बता दें कि इनमें कई ऐसे ऐप हैं, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। टिकटॉक को भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर चाइनीज ऐप माना जाता है। आम लोगों के अलावा कई भारतीय सेलिब्रिटी भी इसका यूज करते हैं। टिकटॉक के दुनियाभर में इसके करीब 40 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। इसी तरह UC ब्राउजर, गूगल क्रोम के बाद सबसे ज्यादा भारतीयों की मदद में से एक है, भारत के ब्राउजर मार्केट शेयर में इसका 12.59 फीसदी हिस्सा हैं

SHAREit भी चाइनीज ऐप है, इसके दुनियाभर में इसके 180 करोड़ यूजर्स हैं। Helo ऐप के लगभग 5 करोड़ यूजर भारत में हैं। इसी तरह कई अन्य ऐप के भारत में करोड़ों यूजर्स हैं।