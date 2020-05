Lockdown: भूखे प्रवासी मजदूरों के लिए 99 साल की दादी बांध रही हैं रोटियां, देखें Video

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी को रोकने के लिए Lockdown लागू होने के अगले दिन हजारों की संख्या में महानगरों से प्रवासी मजदूर (Migrant workers) अपने गांव और कस्बों की ओर लौटने लगे। कई दिहाड़ी मजदूर पैदल ही अपने गांव जाने के लिए निकल पड़े। इनमें ज्यादातर लोगों के पास रास्ते में ना तो खाने के लिए खाना होता ना पीने के लिए पानी फिर भी ये लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। हालांकि इनकी मदद के लिए धीरे-धीरे कई लोगों ने अपना हाथ बढ़ाया है। लोग इनके घर जाने से लेकर इनके खाने तक की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसा ही नेक काम कर रही हैं मुंबई में रहने वाली एक 99 वर्षीय दादी। इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर इनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

पहले Video देखें

My 99 year old phuppi prepares food packets for migrant workers in Bombay. pic.twitter.com/jYQtmJZx8k