भरे मैदान में लड़के ने किया लड़की को किस, कैमरे में कैद होते ही दिया ये जबरदस्त रिएक्शन

नई दिल्ली: जब आप मैदान पर कोई क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच ( Football Match ) या फिर अन्य मैच देखने जाते हैं, तो आपकी कोशिश रहती है कि आप कैमरे में एक बार जरूर आ जाए। कई बार लोग ऐसी चीजें करते हैं जैसे अलग तरह की पोशाक या कुछ और करते हैं, जिससे वो कैमरे में आ जाते हैं। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं।

When you kiss your side chick and realize your marriage is over cuz you're on camera 😂😂😂



pic.twitter.com/JaETF4sYhD — Roger Gonzalez (@RGonzalezCBS) January 19, 2020

क्या है वीडियो में

दरअसल, फुटबॉल मैच के दौरान एक लड़के ने लड़की को किस ( Kiss ) कर दिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये कि ये पल कैमरे में कैद हो गया और ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। वहीं जब लड़के ने लड़की को किस किया और कैमरे की नजर दोनों पर पड़ी तो लड़के ने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया, जिसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं। लड़के को जैसे ही लगा कि ये पल कैमरे में कैद हो गया तो उसने लड़की को छोड़ा और आगे की तरफ बैठ गया। उसने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं।

Shout out to the producers that left the camera on him for the "Oh shit" moment — PDXCane (@PortlandCane) January 19, 2020

25 मिलियन व्यूज

ट्विटर पर रोजल गोंजालेस ने इस वीडियो क्लिप को शेयर किया। इसके साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा 'जब आप पास में बैठी लड़की को किस करें और एहसास हो कि आपकी शादी खत्म हो गई है, क्योंकि कैमरे पर ये रिकॉर्ड हो रहा है।' लोग वीडियो और रोजर के कैप्शन को काफी पसंद कर रहे हैं। अब तक इस वीडियो को 25 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 80 हजार से ज्यादा रीट्वीट मिल चुके हैं। लोग इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं।