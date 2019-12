मुंबई की एक दुकान के बाहर मिला ‘प्याज’ का भरा हुआ बोरा, लोग बोले- 'ये शहर बड़े दिलवालों का है'

नई दिल्ली: आजकल आप किसी से भी बात कर लीजिए। एक न एक बार तो ये वो बोल ही देगा कि प्याज के दाम को आग लगी हुई है। घरों में ममियों से लेकर ऑफिस तक हर जगह प्याज के बड़े हुए दाम के लेकर एक न एक बार तो चर्चा हो ही जा रही है। इसी बीच मुंबई से एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि 'मुंबई ( mumbai ) तो बड़े दिलवालों का शहर है।'

Believe it or not. Is this is how safe mumbai is? A sack of onions placed outside a restaurant to be picked up when it opens. pic.twitter.com/CVrLyKSlrV — Mumbai Paused (@SloganMurugan) December 2, 2019

It's in Sewri, though in Mumbai but I hear it's different there — Pinki 🇮🇳 (@PinkiBl0) December 2, 2019

Ai dil hai mushakil jeena yaha

Zara hat ke zara bach ke

Ye hai bambai meri jaan — kkanwal (@kanwalmeet) December 2, 2019

घर से बाहर था मालिक, कुत्ते ने ऑन कर दिया माइक्रोवेव का स्विच और फिर....

दरअसल, ट्विटर पर 'Mumbai Paunsed' नाम के अकाउंट से एक फोटो शेयर किया गया। इस फोटो में देखा जा सकता है कि बंद दुकान के सामने एक प्याज ( Onion ) का कट्टा रखा हुआ है। इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा है 'विश्वास करें या ना करें, क्या मुंबई इतनी सेफ है? एक प्याज का कट्टा शॉप के सामने पड़ा है। जब शॉप खुलेगी तो उठा लिया जाएगा।' अब जरा सोचिए कि प्याजा के दाम 100 से 120 रुपये प्रति किलो तक हो गए हैं। ऐसे में प्याज के बोरे का इस तरह मिलना हैरान तो करता ही है।

Whatever it is but this hotel got the publicity bec of onions.. Good strategy.. — Usha Srinivas (@UshaSrinivas2) December 4, 2019

This is gold! — romel dias (@romeldias) December 2, 2019

Yes yes, I've also heard that Bombay is very safe for onions and cows. — charukesi (@charukesi) December 2, 2019

I miss Mumbai. 😓 — Supreet Sapkal (@SapkalSupreet) December 4, 2019

This photo has obviously been faked. No way a sack of onions would be left unattended in Mumbai. Babies & children yes sure but sacks onions... No way. These days all the flights from Kuwait have ppl with onion jewelry & my uncle sold his gold shop in Dubai for a onion shop. — Sunil S (@30de2e4d6c4f416) December 2, 2019

Dilli walon ka hotel hai. Panga kaun lega. — sea link (@ns69218814) December 2, 2019

इस फोटो पर लोगों ने प्रतिक्रियाएं भी दी। एक यूजर ने कहा ये होटल दिल्ली वालों का है, इसलिए किसी ने इस प्याज को नहीं उठाया। वहीं एक यूजर ने इस फोटो को मुंबई के शिवड़ी इलाके का बताया। लेकिन इस फोटो को लोग काफी शेयर कर रहे हैं। ये फोटो काफी वायरल हो रही है।