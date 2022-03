प्यार में जिस दोस्त से शादी के लिए जेंडर बदलकर 'रवि' से बना 'रिया', अब प्रेमी दोस्त हुआ रफूचक्कर

रवि उर्फ रिया ने आरोप लगाया कि लगभग 2 साल पहले अर्जुन ने उसे अपना जेंडर बदलकर लड़की बनने को कहा और दोनों ने शादी भी कर ली अब इस अर्जुन ने रिया को छोड़ दिया है।

पंजाब के अमृतसर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। यहाँ एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त से शादी के लिए जेंडर बदलवाया अब वही दोस्त उससे शादी करने से मना कर दिया है। अब ये मामला पुलिस के पास चला गीय है और वो रिया को इंसाफ दिलवाने में जुटी हैं।

a Man changed gender for marriage, now his friend cheated him