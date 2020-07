सड़क पर बिना कपड़ों के निकला शख्स, शरीर को सिर्फ एक Mask से किया कवर, लोग देखकर रह गए हैरान

नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के चलते दुनियाभर में लाखों लोगों को जान से हाथ गंवाना पड़ा है। यहां महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इस रोकने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक शोध (Scientific research) में लगे हुए हैं। कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकना बेहद मुश्किल हो रहा है। इसे लेकर अभी तक कोई वैक्सीन (Coronavirus vaccine) भी सामने नहीं आई है, वहीं डॉक्टर व एक्सपोर्ट कोरोना वायरस (Coronavirus in India) से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी बता रहे हैं।

मास्क (Mask) अब लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। मास्क इतना जरूरी हो गया है कि लंदन में एक व्यक्ति पूरे शरीर में सिर्फ एक मास्क पहनकर घूमता रहा यह नजारा काफी हैरान कर देने वाला था।

पूरे शरीर में सिर्फ मास्क पहनकर घूमता रही शख्स

यह नजारा लंदन (London) के सेंट्रल की फेमस शॉपिंग स्ट्रीट (Central's Famous Shopping Street) जिसे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट (Oxford Street) कहते हैं। स्ट्रीट (Street) पर व्यक्ति केवल मास्क पहनकर घूमता दिखा। शख्स ने केवल अपने जननांगों को फेस मास्क से ढका हुआ था। इसे देखकर वहां से गुजर रहे राहगीर हैरान रह गए। व्यक्ति काफी देर तक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर चलता ही जा रहा था।

देखने के लिए लग गई भीड़

इस दौरान कुछ लोगों ने फोन पर उसकी तस्वीर ले ली। वहीं काफी ज्यादा संख्या में भीड़ में लोग उसे देखने लग गए। यह मामला जितना चौंका देने वाला था उतना ही मजाकिया भी।

नहीं मिल सकी कोई जानकारी

फिलहाल यह जानकारी नहीं मिल सकी कि वह व्यक्ति इस तरह से क्यों घूम रहा था। क्या वह कोई मैसेज देना चाह रहा था या इसके पीछे कोई और ही कारण था।

यूके में मास्क लगाना हुआ जरूरी

वहीं तेजी से बढ़ती महामारी को देखते हुए यूनाइटेड किंगडम में सरकार ने लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। ब्रिटेन में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन के अलावा, दुकानों, टेकवे और बैंकों में फेस मास्क अनिवार्य कर दिए गए हैं। टेकअवे कॉफी खरीदने वाले लोगों के लिए भी मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है।

कोरोना अपडेट

जारी आंकड़ों के मुताबि दुनिया भर में अब तक 1,57,36,499 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं जबकि 6,39,652 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 48,916 नए मामले सामने आए हैं और 757 लोगों की मौत हुई है।

Man parades down Oxford Street wearing nothing but mask.



A naked man has been spotted walking about on Oxford Street in central London, wearing nothing but a face mask as a sort of makeshift g-string.#London #Coronavirus #WearAMask #Mask #COVID19 pic.twitter.com/gWvCjSub94