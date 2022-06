बच्चे को ले हॉस्पिटल में इलाज कराने पहुंचा बंदर, देखने वालों की लगी लाइन, डॉक्टर खुद को बता रहे सौभाग्यशाली

बिहार के सासाराम से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में एक बंदर अपने बच्चे के साथ एक क्लीनिक में पेशेंट बेड पर लेटा हुआ दिख रहा है। वीडियो देखकर कहा जा रहा है कि बंदर अपना या अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा था।

A monkey came to Hospital with Child sleep on Patient Bed in Bihar