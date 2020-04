लॉकडाउन की वजह से घर में कैद हैं इंसान, बंदर उड़ा रहे हैं पतंग, देखें वीडियो

नई दिल्ली। कोरोनावायरस (CoronaVirus) की वजह से देश ठप्प पड़ा हुआ है। सरकार नें 3 मई तक के लिए लॉकडाउन (CoronaVirus Lockdown) बढ़ा दिया है। लॉकडाउन की वजह से इंसान घरों में कैद हैं। वहीं जानवर खुलकर मजे कर रहे हैं। साोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। जिसके एक बंदर खुले आम पतंग उड़ा रहा है।

Evolution happening fast due to lockdown😂



Monkey flying a kite. Yes it’s a monkey for sure😁 pic.twitter.com/6W8MtpPK43