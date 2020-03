फ्लाइट में घुसे कबूतर ने किया सबकी नाक में दम, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली। अहमदाबाद से जयपुर जाने वाली एक फ्लाइट (Flight) में कबूतर की वजह से अफरा-तफरी मच गई। लोग कबूतर (Pigeon) को पकड़ने में लग गए, लेकिन किसी को सफलता हाथ नहीं लगी। ऐसे में आलाधिकारियों को घटना की सूचना दी गई। इसके बाद फ्लाइट के ग्राउंड स्टाफ ने गेट खोलकर उसे बाहर निकला।

बताया जाता है कि गो-एयर (Go Air) की फ्लाइट में उस समय अफरातफरी मच गई जब एक कबूतर फ्लाइट में घुस गया और इधर से उधर उड़ता नजर घटना शुक्रवार शाम की है, अहमदाबाद एअरपोर्ट पर गो-एयर फ्लाइट जी-8-702 शाम को 4.50 बजे टेक ऑफ के लिए रन वे पर लाई गई थी। तभी एक यात्री ने बैग रखने के लिए लगेज का शेल्फ खोला तो उसमें से एक कबूतर निकल आया और वह पूरी फ्लाइट के अंदर उड़ने लगा। अचानक प्लेन में कबूतर को उड़ता देख लोग घबरा गए।

Ek kabootar plane ke andar..ahmedabad-jaipur go air flight delayed for 30 min due to pigeon flew from luggage storage.@goairlinesindia pic.twitter.com/lB0Ixis2Mc