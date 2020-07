space में ऐसे होता है सूर्योदय, NASA के अंतरिक्ष यात्री ने भेजी शानदार तस्वीर!!

नई दिल्ली। धरती से उगते हुए सूरज को तो हर किसी ने देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है अंतरिक्ष में उगता हुआ सूरज कैसे दिखता है? नहीं देखा तो कोई बात नहीं नासा (NASA) के अंतरिक्ष यात्री (Astronaut) बॉब बेहेनकेन (Bob Behnken) सोशल मीडिया पर अंतरिक्ष से उगते हुए सूरज की तस्वीरें शेयर की है।

बॉब (Bob Behnken) इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (Space Station) पर मौजूद हैं। उन्होंने सूर्योदय (Sunrise From Space) की लुभावनी तस्वीरों को वहीं से भेजा है। उन्होंने इन तस्वीरों के कैप्शन में लिखा है कि Space_Station से सूर्योदय के पहले क्षण।

बॉब द्वारा शेयर की ये तस्वीर लोगों को खूब पसंद आ रही है। अबतक उनकी इस पोस्ट को 59 हजार से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं। साथ ही 9 हजार से ज्यादा र रि-ट्वीट्स मिल चुके हैं। वहीं 524 से अधिक लोगों ने इस फोटो पर कमेंट किया है। एक यूजर ने लिखा, 'दिल छू लेने वाली तस्वीर। वाकई शानदार फोटो।' वहीं एक दूसरे यूजन ने इसे 'बहुत खूबसूरत बताया है।

Not one star in space. Amazing! — 🐻 hcir erp (@King960084197) July 27, 2020

I thought the sun’s color is white in space, outside of Earth’s atmosphere. — Doug Brown (@DougBro01737023) July 27, 2020

बता दें बॉब बेहेनकेन (Bob Behnken) जिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जिसके चलते वहां मौजूद अंतरिक्ष यात्री हर 90 मिनट में सूर्योदय देखते हैं। इसी हिसाब से वे एक दिन में 16 सूर्योदय का दिदार कर पाते हैं। स्पेस स्टेशन में बॉब बेहेनकेन बॉब बेहेनकेन (Bob Behnken) के साथ डग हर्ले SpaceX की पहली चालक दल की उड़ान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे। Nasa के मुताबिक 2 अगस्त को ये दोनो पृथ्वी पर लौटने सकते हैं।