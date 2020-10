अद्भुत प्रतिभा! टाइपराइटर से बनाता है तस्वीरें, गिनीज बुक रिकॉर्ड में चाहते हैं नाम

अक्सर आपने देखा जाता है कि घर पर रखी पुरानी चीजें काम में नहीं आने के कारण खराब हो जाती है। इन चीजों से कई बार ऐसा काम किया जाता है जिसके बारे में देखकर हर कोई चकित रह जाता है। टाइपराइटर भी ऐसी ही चीज है जो आज के समय में इसका इस्तेमाल बहुत हो गया है। लेकिन आज आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो टाइपराइटर से तस्वीरें बता रहा है। बेंगलुरू के रहने वाले आर्टिस्ट AC Gurumurthy के चर्चे दुनियाभर में हो रहे है। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। जिसमें वह एक फोटो बनाते नजर आ रहे है।

यह भी पढ़े :— गुरुद्वारे में लस्सी बांटने के लिए देसी जुगाड़, खूब देखा जा रहा है वीडियो





गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहते है नाम

बेंगलुरू के रहने वाले गुरुमूर्थी अपने पुराने टाइपराइडर की मदद से कई प्रकार की तस्वीरें बनाते हैं। डॉक्टर अजयता ने अपने ट्विटर पर उनका वीडियो शेयर किया। कैप्शन में लिखा, AC Gurumurthy बेंगलुरु में बेस्ड एक आर्टिस्ट हैं। वो पुराने टाइपराइटर का इस्तेमाल कर पोट्रेट बनाते हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर उनकी अद्भुत प्रतिभा की खूब तारीफ की जा रही है। गुरुमूर्थी का मानना है कि एक दिन वो अपनी इस आर्ट के जरिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएंगे। उनकी कला को देखकर ऐसा लगता है कि उनका यह सपना जल्द ही पूरा होने वाला है।

यह भी पढ़े :— मातम के बीच महफिल! यहां शमशान घाट पर जलती चिताओं पास पूरी रात नाचती है सेक्स वर्कर





AC Gurumurthy, an artist from Bangalore, creates stunning portraits just using his old typewriter. pic.twitter.com/YEjRdlCieI