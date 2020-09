कंगना रनौत के ऑफिस के बाद अब शिमला में Priyanka Gandhi के घर को तोड़ने की उठी मांग

नई दिल्ली: बुधवार को मुंबई में बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस को तहस नहस कर दिया। शिवसेना और कंगना रनौत के बीच काफी दिनों से चली आ रही तनातनी में कंगना को करोड़ों का नुकसान सहना पड़ा। हालांकि बीएमसी ने भले ही उनका ऑफिस तोड़ दिया हो लेकिन कंगना का हौसला नहीं टूटा। क्योंकि कंगना रनौत ने जैसे ही मुंबई में कदम रखा, उसके तुरंत बाद ही उन्होंने एक वीडियो जारी कर इस लड़ाई को जारी रखा। कंगना ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को धमकी देते हुए कहा कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। सोशल मीडिया पर आज कंगना, महाराष्ट्र और उद्धव ठाकरे ही ट्रेंड करते रहे। लेकिन इस बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की भी चर्चा होने लगी।

दरअसल, कंगना के ऑफिस में हुई तोड़फोड़ के विरोध में लोगों ने प्रियंका गांधी के हिमाचल प्रदेश में स्थित घर को गिराने की मांग करने लगे। एक यूजर ने प्रियंका गांधी के घर की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, शिमला में प्रियंका गांधी का घर भी अवैध है इसे भी तोड़ा जाए। इस पोस्ट में यूजर ने सीएम जयराम ठाकुर को भी टैग किया है। वहीं एक यूजर ने लिखा है, प्रियंका गांधी ने शिमला में शानदार घर बनाया है। लेकिन पता नहीं उन्हें यहां जमीन कैसे मिली? इसके अलावा एक महिला यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, हिमाचल सरकार को भी प्रियंका गांधी के शिमला वाले घर को तोड़ देना चाहिए।

This is @priyankagandhi 's house in #HimachalPradesh ! Most say it's illegally constructed. I request @jairamthakurbjp to get it investigated and demolish it as soon as possible if found illegal. #EyeForEye #KanganaRanaut @KanganaTeam @ianuragthakur @AmitShah @narendramodi pic.twitter.com/hmiW2pGtTd