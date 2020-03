प्रकाश जावड़ेकर ने भी टीवी पर देखा रामायण, लोगों ने कहा- शक्तिमान को भी री-टेलीकास्ट करवाएं

नई दिल्ली। कोरोना (Coronavirus) के चलते पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लगा हुआ है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। ऐसे में देश की जनता सरकार से फिर से रामायण महाभारत को प्रसारण करने के लिए कह रही थी। सरकार ने भी जनता की मांग मान ली और आज से दूरदर्शन पर प्रसिद्ध धारावाहिक 'रामायण' का फिर से प्रसारण शुरू कर दिया है। 28 मार्च से शुरू हुए 'रामायण' (ramayan) के प्रसारण का पहला एपिसोड सुबह 9.00 बजे से दस बजे तक और दूसरा एपिसोड रात 9.00 बजे होगा।

वहीं सुबह 9 बजे से रामायण का प्रसारण शुरू होते ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेक रभी अपनी टीवी खोल कर बैठ गए और रामायण का आनंद लिया।

सरकार के इस फैसले से को बाद अब सोशल मीडिया यूजर्स 'महाभारत (Mahabharata)', 'शक्तिमान' को भी फिर से दिखाए जाने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर 'शक्तिमान' ट्रेंड भी हो रहा है। लोगों का सरकार से इसे दोबारा टेलीकास्ट करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं।