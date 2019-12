रानू मंडल को टक्कर दे रहा है ये 'देसी जस्टिन बीबर', गाना सुन बन जाएंगे फैन

नई दिल्ली: सोशल मीडिया (Social Media) एक ऐसा जरिया बन चुका है, जिसके माध्यम से कोई भी आम से खास बन जाता है। इसकी सबसे बड़ी उदाहरण हैं- रानू मंडल (Ranu Mondal)। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद रानू मंडल का मानों सितारे ही चमक उठे हों। आज रानू मंडल को हर कोई जानता है और इसका पूरा क्रेडिट सोशल मीडिया को जाता है। अब एक और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसमें खेत में खड़ा एक शख्स इंग्लिश गाना गा रहा है। गाना भी ऐसा वैसा नहीं जस्टिन बीबर का वर्ल्ड फेमस सॉन्ग 'बेबी' गा रहा है।

@hvgoenka sir, a Karnataka farmer singing Justin Bieber's 2009 chartbuster Baby. I am sure you would love it pic.twitter.com/eiGNbAzkJS