Yes Bank की हालत पर सोशल मीडिया पर हुई मीम की बारीश, लोगों ने कहा- अपना अकाउंट तो SBI में है

नई दिल्ली। यस बैंक (Yes Bank) की हालत खराब हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने यस बैंक (Yes Bank) पर पाबंदी लगा दी है। आरबीआई (RBI) ने यस बैंक के बोर्ड को भंग करते हुए उस पर प्रशासक भी नियुक्त कर दिया है। इतना ही नहीं RBI ने बैंक के जमाकर्ताओं पर निकासी की सीमा सहित इस बैंक के कारोबार पर कई तरह की पाबंदिया लगा दी हैं। फिलहाल बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा एक महीने में मात्र 50,000 रुपये तय की गई है। जिसके चलते ग्राहकों में अपने पैसे निकालने की होड़ मची है। जमाकर्ता एटीएम से पैसा निकालने के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। लेकिन ज्यादातर ATM काम नहीं कर रहे। इतना ही नहीं इंटरनेट बैंकिंग से भी पैसों का लेनदेन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में ग्राहकों को उनके पैसे डूबने का डर है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग मजे भी ले रहे हैं। ट्वीटर पर #yesbankcrisis के साथ जमकर मीम शेयर किए जा रहे हैं।

Reporter - Mam , #YesBank Doob Gaya



FM - I don't care My account is in SBI#yesbankcrisis #yesbankcrisis pic.twitter.com/DiyrTgkKgf — Tejpal Yadav (@TejpolSingh) March 6, 2020