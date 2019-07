सचिन तेंदुलकर के साथ सुंदर पिचाई की तस्वीर वायरल, गूगल पर लोग कर रहे हैं सर्च

नई दिल्ली। जब अपनी-अपनी फील्ड के दिग्गज एक तस्वीर में मुस्कुराते हुए नज़र आएं तो खबर खुद-ब-खुद बन जाती है। बीते रविवार को भारत और इंग्लैंड के बीच हुए ( World Cup ) वर्ल्ड कप 2109 मैच में क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर ( master blaster ) की तस्वीर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ( google CEO sundar pichai ) के साथ वायरल हो गई। तस्वीर को BCCI के ट्वीट करने के बाद गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ( Sundar Pichai ) गूगल पर ट्रेंड कर रहे हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता कि गूगल के सीईओ इंटरनेट ब्राउज़र ( Google ) पर ट्रेंड कर रहे हों। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ( Sachin Tendulkar ) के साथ उनकी तस्वीर वायरल होने के बाद लोग उन्हें गूगल पर जमकर सर्च कर रहे हैं।

आज ही के दिन हुआ था शिमला समझौता, यहां जान लीजिए आखिर क्यों आया था इंदिरा गांधी को गुस्सा

Google CEO @sundarpichai along with the Master Blaster @sachin_rt at the game today 🤝🤝 pic.twitter.com/jKZKFgelUF