चांद की सतह से ऐसी दिखती है पृथ्वी? देखें हैरतंगेज़ तस्वीर

नई दिल्ली। धरती से चंद्रमा (Moon) को तो हर कोई देखा ही होगा। लेकिन चंद्रमा की सतह से धरती को वहीं लोग देखे होगें जो वहां गए गए होगें। लेकिन अब आप भी चांद से धरती का दिदार कर सकते हैं। दरअसल, अपोलो 11 (apolo 11) के क्रू मेंबर के सदस्य रहे बज़ एल्ड्रिन (Buzz Aldrin) ने अपने ट्विटर हैंडल से एक फोटो शेयर की है। इस तस्वीर में आपकों चांद से धरती साफ दिख सकती है। बज़ एल्ड्रिन (Buzz Aldrin) ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा कि यह नजारा कभी पुराना नहीं हो सकता है। नासा के मुताबिक, चंद्रमा से पृथ्वी की यह फोटो 20 जुलाई, 1969 को अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से ली गई थी।

This view of home never gets old. #Apollo11 #ThrowbackThursday pic.twitter.com/be6R1mvDba