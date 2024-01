इस क्रिकेटर के नहीं हैं हाथ पर जज़्बा बेमिसाल, गर्दन-कंधे से बैट पकड़कर करता है बैटिंग और पैर से बॉलिंग

इस क्रिकेटर के नहीं हैं हाथ पर जज़्बा बेमिसाल, गर्दन-कंधे से बैट पकड़कर करता है बैटिंग और पैर से बॉलिंग

नई दिल्लीPublished: Jan 12, 2024 03:09:29 pm Submitted by: Tanay Mishra

Cricketer Who Has No Arms But Still Hits 4s & 6s: बिना हाथों के क्रिकेट खेलने के बारे में सोचना भी मुश्किल है। पर भारत में एक ऐसा क्रिकेटर है जो बिना हाथों के चौके-छक्के उड़ाता है और विकेट भी लेता है।

Amir Hussain Lone