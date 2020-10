गाना गाते हुए छोटे बच्चे ने पिता को किया ऐसे चैलेंज, खुद अमिताभ बच्चन रोक ना पाए अपनी हंसी Viral Video

नई दिल्ली। बॉलीवुड के नायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) यूं तो अपने कामों के साथ साथ सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टीव रहने वाले अभिनेताओ में से एक है। वो अक्सर सोशल में अपने मन की बातों को शेयर करने के साथ ऐसे वीडियोज शेयर करते रहते है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगताे है।अभी हाल ही में उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें क छोटा सा बच्चा अपने पिता को संगीत के सुरों के बारें में बता रहा है।

इस वीडियो में बाप और बेटे की जोड़ी हारमोनियम बजाने के साथ संगीत का अभ्यास करते नजर आ रही हैं। वीडियो में आप देख सकते है कि यह छोटा बच्चा अपने पिता के साथ कैसे संगीत में सुर से सुर मिला रहा है। हालांकि, बीच-बीच में बच्चा अपने पिता को भी समझा देता है कि वो सही तरीके से गाए।

T 3694 - Child is the Father of Man ! pic.twitter.com/iO8G9URmUz