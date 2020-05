Amitabh Bachchan को पसंद आई बच्चों की शिकंजी, शेयर किया मजेदार वीडियो

मुंबई: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं। आज फिर बच्चन साहब ने एक फनी वीडियो शेयर किया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो बच्चे शिकंजी पी रहे हैं और आपस में बात कर कर रहे हैं। उनके बात करने का तरीका लोगों को खूब पसंद आ रही है। खुद अमिताभ ने भी इनके वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर कर दिया।

दरअसल, अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan)ने ट्विटर यूजर जैस्मीन जानी द्वारा साझा किए गए एक वीडियो को रीट्वीट किया है। जिसके कैप्सन में इन्होंने लिखा है कि , "बड़े साथी जो कर रहे हैं, वह बहुत ही प्यारा है। अमिताभ बच्चन के ज़रिए शेयर की गई इस वीडियो को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं।

... the little fellow following diligently what the elder is doing is .. just ... too cute 🤣 https://t.co/XfGisfBQi3