PM मोदी की लाइट बंद करने की अपील पर अमूल ने बनाया मजेदार कार्टून पोस्टर

नई दिल्ली: कोरोनावायरस (Coronavirus) ने भारत में कोहराम मचा रखा है। 3000 से अधिक लोग इश वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 60 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वहीं सरकार ने इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए गए 21 दिनों का लॉकडाउन था, जिसके 12 दिन बीत चुके हैं।

कोरोना: बिना घरों से निकले ये लोग भर रहे हैं गरीबों का पेट, आप भी कर सकते हैं ऐसे मदद

इसी बीच PM मोदी ने देश को संबोधित करते हुए जनता से रविवार रात 9 बजे, 9 मिनट के लिए लाइटें बंद करने की अपील की थी । उन्होंने कहा था कि 5 अप्रैल, रविवार, रात 9 बजे, मुझे आप सभी से 9 मिनट चाहिए. अपने घरों की सभी लाइटों को बंद कर दें और अपने दरवाजे या बालकनियों पर मोमबत्ती, दीया या मोबाइल फ्लैश लाइट्स जला कर 9 मिनट के लिए खड़े हों।

#Amul Topical: PM urges countrymen to light candles/diyas on Sunday 9pm for 9 minutes! pic.twitter.com/REpMNck3jB

मोदी के इस अपील के बाद कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं वहीं कुछ लोग इस बात का मज़ाक उडाते हुए PM मोदी पर तंज कस कस रहे हैं। इन सब के बीच अमूल ने भी एक तस्वीर शेयर की है। जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है अमूल ने पीएम मोदी की लाइट ऑफ अपील को लेकर यह मजेदार कार्टून बनाया है। इस कार्टून में अमूल गर्ल (Amul Girl) अंधेरे में एक लालटेन और एक मोमबत्ती के साथ खड़ी है। वहीं तस्वीर के ऊपर लिखा है बत्ती ऑफ बटर ऑन!

इस मजेदार पोस्टर को शेयर करते हुए अमूल ने लिखा है कि पीएम मोदी ने देश की जनता से रविवार रात 9 बजे, 9 मिनट के लिए मोमबत्ती और दिया जलाने की अपील की है। सोशल मीडिया यूजर इस फोटो को खूब पसंद कर रहे हैं। साथ ही अपने रिएक्शन भी दे रहे हैं।

This is ad, timely utterly butterly!Kudos!😃

As always the wittiest best !