कोरोना वायरस को लेकर अमूल ने किया ट्वीट, कहा- सॉरी से बेहतर है साफ-सफाई

नई दिल्ली। अमूल (Amul) के विज्ञापन लोगों को खूब पसंद आते हैं। कंपनी अपने विज्ञापन की रचनात्मकता के चलते हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है । अमूल लगभग हर बड़े और अहम मुद्दों पर अपने रचनात्मकता विज्ञापन बनाती है। हाल ही में कंपनी ने कोरोना वायरस को लेकर अपने ट्विटर हैंडल (Amul tweets) से एक विज्ञापन ने ट्वीट किया है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा है।

कंपनी की ओर से अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा किए गए विज्ञापन में अमूल की आइकॉनिक लड़की (Amul girl) को हाथ धोते हुए देखा जा सकता है। इसके साथ ही लिखा हुआ है, 'कोरोना वायरस के खिलाफ सावधानियां।

'ट्वीट में अमूल ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित रहें और सावधानी के लिए सभी तरह के बचाव करें। अमूल ने जो विज्ञापन शेयर किया है उसपर लिखा है कि "सॉरी से बेहतर है साफ-सफाई।" लोगों को अमूल का ये विज्ञापन खूब पसंद आ रहा है। इस पोस्ट पर यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा ज्यादा से ज्यादा जागरुकता फैलाएं। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि फेस करोना मत डरोना।

