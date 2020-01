महिला वेटर के लिए साल 2020 की हुई धमाकेदार शुरुआत, टिप में मिले 1.4 लाख रुपए

नई दिल्ली। बॉलीवुड मूवी बड़े दिलवाला तो आपको याद ही होगी। जिसमें सुनील शेट्टी (Sunil Shetty), प्रिया गिल को टिप के तौर पर लौटरी (lottery) की आधी टिकट देता है और रकम जीतने पर उसका आधा हिस्सा वेट्रेस बनीं प्रिया को दे देते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा अमेरिका (America) में देखने को मिला। जहां एक सिंगर ने महिला वेटर (waitress) को टिप (Tip) के तौर पर 1.4 लाख रुपए दे दिए।

दुधमुंहा बच्चे के निकला दानव दांत, देखते ही उड़े मां के होश

इतनी बड़ी रकम मिलने से वेट्रेस खुश है। उनका कहना है कि साल 2020 की शुरुआत उनके लिए धमाकेदार हुई है। मालूम हो कि रकम पाने वाली महिला वेट्रेस अमेरिका के इलिनॉयस में रहने वाली है। उनका नामक डेनिएल फ्रेंजोनी है। उन्हें ये टिप अमेरिकी सिंगर और सॉन्‍गराइटर डॉनी वाह्लबर्ग ने वेट् ने दिए हैं। बताया जाता है कि सिंगर ने ये काम सोशल मीडिया पर वायरल #2020tipchallenge के कारण किया। दिलचस्‍प बात यह है कि डॉनी जिस रेस्‍त्रां में गए थे, वहां उनका बिल सिर्फ 23 डॉलर यानी 1651 रुपये का था।

डॉनी अपनी पत्‍नी जेनी के साथ नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को सेंट चार्ल्‍स स्‍थ‍ित IHOP रेस्‍त्रां गए थे। जेनी ने ट्विटर पर रेस्‍त्रां के बिल की फोटो शेयर की है। हालांकि उन्होंने टिप मे 2020 की जगह 20.20 डॉलर यानि करीब 1.4 लाख रुपए बतौर टिप देना ज्यादा बेहत समझा। टिप मिलने के बाद महिला वेट्रेस ने अपने लिए एक घर लिया है। क्योंकि अभी तक वो शेल्टर होम में रहती थीं।

. @DonnieWahlberg starting 2020 off like the amazing man he is. #ihop #2020tipchallenge

🥰 pic.twitter.com/AjAEN0hqL6