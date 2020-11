Anand Mahindra ने शेयर कीं 1975 की दिवाली की यादें, देखकर रह जाएंगे हैरान

नई दिल्ली। अक्सर अपने ट्वीट्स के जरिये सुर्खियों में रहने वाले व्यवसायी आनंद महिंद्रा का दीपावली के मौके पर किया गया ट्वीट भी वायरल हो चुका है। इसकी वजह उनकी यादें हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कीं और लोगों ने इसे जमकर पसंद किया। पोस्टिंग के बाद से ट्वीट ने नेटिजंस का ध्यान आकर्षित किया और आप भी इसका आनंद ले सकते हैं।

दरअसल, रोशनी का त्योहार दीपावली लोगों के लिए कई सुखद यादें भी सामने लाता है। मशहूर व्यवसायी आनंद महिंद्रा का ट्वीट इसका सटीक उदाहरण है। महिंद्रा ने वर्ष 1975 से अपने कॉलेज के दिनों के बारे में एक कहानी ऑनलाइन शेयर की।

महिंद्रा ने अपने ट्वीट में शेयर की गईं दो तस्वीरों के कैप्शन में लिखा है, "1975 में मैंने अमरीका में कॉलेज से सेमेस्टर में छुट्टी ली और सफर शुरू किया/भारत में एसटी बसें लीं।"

उन्होंने आगे लिखा, "दिवाली पर मैं अमृतसर पहुंचा। मैंने एक कड़ा खरीदा और इसे स्वर्ण मंदिर में आशीर्वाद मिला। मैंने तब से इसे नहीं निकाला है। वापस अमरीका में, मेरे दोस्तों ने इसे मेरा 'स्टील बैंगल' कहते हैं।

इस पोस्ट में कड़ा की एक तस्वीर और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की एक सुंदर रोशनी वाली तस्वीर दिखाई गई है।

कुछ घंटे पहले पोस्ट किए गए इस ट्वीट पर नेटिजंस का जमकर रिएक्शन आ चुका है और अब तक इसे 21.8 हजार से ज्यादा यूजर्स द्वारा पसंद कर चुका है। जबकि 1.2 हजार लोगों ने अपने कमेंट्स के जरिये इस पर अपनी राय दी है। कुछ को यह विश्वास नहीं हो रहा कि बिजनेस टाइकून किसी अन्य कॉलेज के छात्र की तरह था, तो तमाम दूसरों को कहानी आकर्षक लगी। कईयों ने महिंद्रा को दिवाली की शुभकामनाएं दीं।

देखिए आनंद महिंद्रा की ट्वीट पोस्टः

In 1975 I took a semester off from college in the U.S & hitchhiked/took ST buses around India.On Diwali I arrived in Amritsar. I bought a Kada & had it blessed in the Golden Temple. I have not taken it off since then..Back in the US, my friends called it my ‘steel bangle.’ pic.twitter.com/tFdftZuGHd