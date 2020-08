इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए शख्स ने किया अनोखा जुगाड़, तरीका देख आनंद महिंद्रा हुए इंप्रेस

नई दिल्ली। मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज एवं ट्वीट शेयर करते हैं जो लोगों को गुदगुदाते हैं। साथ ही कई बार सोशल मैसेज भी देते हैं। हाल ही में आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल (Twitter) पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया है। जिसमें एक शख्स की इलेक्ट्रिक कार की बैटरी डाउन हो गई थी। ऐसे में उसने इसे जनरेटर से डायरेक्ट चार्ज कर दिया। व्यक्ति के इस अनोखे जुगाड़ को देख महिंद्रा भी हैरान रह गए।

And we thought jugaad was purely an Indian talent! Hilarious. A Honda powered Tesla... pic.twitter.com/SHlLSuiS1n