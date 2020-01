JNU हिंसा पर आनंद महिंद्रा ने किया ट्वीट, लोग बोले- छात्रों की सुरक्षा का सवाल है

नई दिल्ली: रविवार की शाम को दिल्ली के 'जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी' ( jawaharlal nehru university ) यानि JNU से दुखद खबर आई। जहां कुछ नकाबपोश लोगों ने लाठियों के साथ एंट्री ली और कैंपस में तोड़फोड़ के साथ-साथ छात्रों और शिक्षकों को बुरी तरह पीटा। ऐसे में कई छात्र और शिक्षक गंभीर रूप से घायल हुए। खबर के सामने आते ही पुलिस हरकत में आई। वहीं अब इस मामले पर आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट किया है, जो कि काफी वायरल हो रहा है।

It doesn't matter what your politics are. It doesn't matter what your ideology is. It doesn't matter what your faith is. If you're an Indian, you cannot tolerate armed, lawless goons. Those who invaded JNU tonight must be traced & hunted down swiftly & given no quarter... — anand mahindra (@anandmahindra) January 5, 2020

Here is how they where allowed to leave safely. All thanks to @DelhiPolice 🙏🏻 pic.twitter.com/KkHMoBNNKD — IN UnPlugged (@INUnPlugged) January 5, 2020

Well said and i salute you for speaking up. It is gross failure of governance and there must be some accountability to what has happened in AMU, JAMIA AND NOW JNU — K Sujatha Rao (@sujakrao) January 5, 2020

क्या कहा आनंद महिंद्रा ने

दरअसल, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा हमेशा ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। कभी कोई वीडियो तो कभी कोई फोटो वो अक्सर शेयर करते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने जेएनयू कैंपस में हुई घटना पर एक ट्वीट किया जो काफी वायरल हो रहा है। अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा 'इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी राजनीति क्या है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी विचारधारा क्या है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका विश्वास क्या है। यदि आप भारतीय हैं तो आप हथियारबंद, अराजक गुंडों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। रात में जिन्होंने जेएनयू पर हमला किया उनका पता लगाया जाना चाहिए और उन पर कार्यवाई होनी चाहिए। उन्हें जरा सी भी छूट नहीं देनी चाहिए।'

Finally, you said something about it. — Zeeshan Inamdar 🇮🇳 (@SpeakZeeshan) January 5, 2020

Agree with your saying sir — Manish Singh.🇮🇳🇮🇳 (@coolmannu007) January 5, 2020

Need more people like you Anand to speak up — atul kasbekar (@atulkasbekar) January 6, 2020

लोगों ने किया ट्वीट को सपोर्ट

वहीं आनंद महिंद्रा के इस ट्वीट को अब तक 22 हजार से ज्यादा लोग री-ट्वीट और 65 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। लोग उनके इस ट्वीट से सहमति जता रहे हैं। ट्विटर पर Manish Singh नाम के यूजर ने लिखा 'आपकी बातों से सहमत हूं सर।' वहीं Statue Speaks नाम के यूजर ने लिखा 'सही सर! यह #JNU Students की सुरक्षा का सवाल है! #JNUViolence की जितनी निदां की जाये कम है!' गौरतलब, है कि जेएनयू की दर्दनाक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। ऐसे में लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं।