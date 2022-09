समंदर में मिला 1300 साल पहले डूबा जहाज, सामने आईं चौंकाने वाली चीजें

कहा जाता है कि, समंदर में बेतहाशा खजाना छिपा है। जमीन के ऊपर जैसी दुनिया है उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी दुनिया समंदर के अंदर बताई जाती है। इसी समंदर से 1300 वर्ष पुराना डूब चुके जहाज के अवशेष मिले हैं।

समंदर अपने अंदर कई तरह के राज दफन किए हुए है। बस जरूरत है उसे खंगालने वाले की। समय के साथ समंदर भी इन राज को बाहर करता रहता है। कुछ ऐसा ही एक राज सामने आया है। दरअसल समुद्र की गहराइयों से 1300 वर्ष पुराने डूब चुके जहाज के अवशेष मिले हैं। इन अवशेष के मिलने से हड़कंप मच गाय है। क्योंकि इस जहाज से कुछ ऐसी चीजें मिली हैं, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। जहाज के मलबे से पूरी तरह से संरक्षित कई प्राचीन घड़े भी मिले हैं। इतना ही नहीं इन घड़ों में से करीब 1300 साल पुराना सामान मिला है।

Ancient Shipwreck Discovered 1300 Years After Sinking In The Holy Land