अनोखा जू! पिंजरें के अंदर इंसान, बाहर जंगली जानवर, VIDEO देख लोग हैरान

अनोखा चिड़ियाघर

सोशल मीडिया पर रोजाना बहुत सारे वीडियो वायरल होते रहे है। हाल ही में एक अनोखा वीडियो सामने आया है। इसका नजारा देखकर हर कोई दंग है। आमतौर पर चिड़ियाघर में जंगली और हिंसा जानवरों को कैद करके रखा जाता है। कई जगह तो उनको छोटे से पिंजरे में रहना पड़ता है। लेकिन वीडियो में बिल्कुल उलटा है। यहां इंसानों को पिंजरे में रखा जाता है और जानवरों को खुला छोड़ा जाता है।





This is a human zoo where the animals can see the dangerous humans in the cages🤩



