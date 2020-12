ओलंपियन अंजू बॉबी जॉर्ज ने एक किडनी के सहारे रचा था इतिहास, बढ़ाया देश का मान

नई दिल्ली। कहते है जिसके मन में कुछ पाने का जज्बा होता है उसके लिए कठिन रास्ते भी असान हो जाते है। क्योंकि सफलता भी उसी को मिलती है जो इसे पाने की लालसा मजबूत हो। ऐसा ही उदा बनकर सामने आई भारतीय खेलों में इतिहास रचने वाली ओलंपियन अंजू बॉबी जॉर्ज(Anju Bobby George)। जिसने अपनी कठिन परिश्रम के दम पर पेरिस में 2003 में खेला गया वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था इसके बाद उन्होने साल 2005 में आईएएएफ वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल्स की लंबी कूद जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लेकिन ये सभी सफलताए उन्होनें मात्र एक किडनी के सहारे हासिल की।

Anju, it's your hard work, grit and determination to bring laurels for India supported by the dedicated coaches and the whole technical backup team. We are so proud of you being the only Indian so far to win a medal in the World Athletic Championship! https://t.co/8O7EyhF2ZC pic.twitter.com/qhH2PQOmNe