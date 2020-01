महेंद्र सिंह धोनी को बुलाया स्टेज पर तो दूर भाग गए लेकिन फिर साक्षी के साथ नजर आए रोमांटिक अंदाज में, वीडियो वायरल

View this post on Instagram

Kaun tujhe yun pyaar karega jaise main karti hoon " who will love you like this Like I do " @sakshisingh_r @mahi7781 @armaanmalik @amaal_mallik . . Video credit : [email protected] ~ . . #sakshisingh #dhonisakshi #mahikshi #mahisakshi #armaanmalik #amaalmalik #kauntujhe