गर्भवती हिरण को बचाने के लिए नदी में कूद गए Army के जवान, बचा ली बेजुबान की जिंदगी

नई दिल्ली। केरल (Keral) एक प्रेगनेंट हथिनी की हत्या ने पूरे देश को हैरान कर रखा है। कुछ शरारती तत्वों ने हथिनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया था, जो उसके पेट में फट गया। ऐसे में उसके साथ पेट में पल रहे उसके बच्चे की भी मौत हो गई। इस खबर से पूरा देश क्षुब्द था और इस कृत की हर जगह काफी आलोचना की गई।

इस बीच सोशल मीडिया (Soical Media ) पर एक ऐसा मामला भी सामने आया है जिसमें भारतीय सेना (Indian Army) के जवान एक गर्भवती हिरण की जान बचाने के लिए नदी में कूद गए और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाए। भारतीय सेना के जवानों ने के इस कारनामें की हर जगह तारीफ हो रही है।

Unit of #IndianArmy successfully rescued a female Barking Deer from Jiding Kho River #Arunachal on 02 Jun. It was given first aid in coord with the local Forest Dept & later released in Eagles Nest Wildlife Sanctuary@adgpi @SpokespersonMoD @MyGovArunachal @moefcc @WWF pic.twitter.com/PBpKnRhAns — EasternCommand_IA (@easterncomd) June 4, 2020

दरअसल, मामला अरुणाचल (Arunachal Pradesh) प्रदेश का है। भारतीय सेना की पूर्वी कमांड ने इस बात की जानकरी ट्वीट के जरिये लोगों तक पहुंचाई। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भारतीय सेना (Indian Army) की यूनिट ने 2 जून को एक प्रेगनेंट हिरण को जाइडिंग खो नदी में डूबने से बचाया। इसके बाद वन विभाग की मदद से उसे प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर से ईगल्स नेस्ट वाइल्डलाइफ अभयारण्य में छोड़ दिया गया।

इस ट्वीट के सामने आने के बाद भारतीय सेना के पूर्वी कमांड की ट्विटर पर लोग जमकर तारीफ और सराहना कर रहे हैं।

When most of us are disheartened after death of an elephant in Kerala by an inhumane act., this photo should teach us how to protect our wild life. Thanks team #IndianArmy — Rabindra Kumar Jena (@rabimes) June 4, 2020

Well Done Bravo



You have give us reason to make our forehead high.... — DS PARIHAR 2.0 (@parihards) June 4, 2020