दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात, Corona पर हुई चर्चा

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना (Coronavirus) संक्रमण बहुत ही तेजी से फैल रहा है।ताजे आंकड़े के मुताबिक 31,309 लोगो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 905 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोनावायरस (Coronavirus) के कुल 1501 मामले सामने आए हैं, वहीं 48 मरीजों की मौत हुई है जो 1 दिन में मरने वालों की सर्वाधिक संख्या है।

Met Sh Amit Shah , Hon’ble HM. Discussed the situation on corona in Delhi in detail. He assured of all cooperation.