पीएम मोदी के शपथग्रहण समारोह में भीड़ में फंस गई थी आशा भोसले, फिर स्मृति ईरानी ने ऐसे की मदद

नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) ने गुरुवार शाम को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। बतौर पीएम उन्होंने दूसरी बार देश की कमान संभाली है। वहीं इस शपथग्रहण समारोह में देश-विदेश से हजारों की संख्या में मेहमान पहुंचे। वहीं बॉलीवुड से भी कई हस्तियां इस समारोह में नजर आई। लेकिन इस समारोह में गायक आशा भोसले परेशान हो गई और उनकी मदद स्मृति ईरानी ने की।

दरअसल, शपथग्रहण समारोह खत्म होने के बाद देर रात आशा भोसले ( Asha bhosle ) ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने अपने साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की फोटो भी शेयर की। वहीं इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा 'मैं पीएम नरेंद्र मोदी के शपथग्रहण समारोह के बाद मैं भीड़ में परेशान हो रही थी, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया। स्मृति ईरानी ने मुझे भीड़ में परेशान देखा और वो मेरी मदद के लिए आई आई। उन्होंने मुझे सुरक्षित घर पहुंचाया। वो परवाह करती हैं इसलिए वो जीती हैं।' इसके बाद इसी ट्वीट के जवाब में ईरानी ने हाथ जोड़कर आशा का अभिवादन किया।

I was stranded in the crazy rush post PM oath ceremony. No one offered to help me except @smritiirani who saw my plight & made sure I reached home safely. She cares & that’s why she won. pic.twitter.com/vDV84PrIVp