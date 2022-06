100 मीटर रेस में नया रिकॉर्ड बनाने वाली 105 साल की सुपर दादी रोज खाती हैं 250 ग्राम घी और ये चीजें

Super Grandma Sprints: सपनों की उड़ान किसी भी उम्र में भरी जा सकती है और एक 105 वर्षीय महिला ने भी कुछ ऐसा ही किया है। इस उम्र में 100 मीटर की रेस में एक नया रिकार्ड स्थापित किया है।

प्रतिभा की न कोई उम्र होती है और न ही कोई सीमा। ये कभी भी अपना कमाल दिखा सकती है और सभी को हैरान कर सकती है। कुछ ऐसा ही किया हो 105 वर्षीय रमाबाई ने जिनकी सराहना पूरे देश में हो रही है। इनका सपना था कि ये एथलीट बनें लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिला। आज जब उन्हें ये मौका मिला तो 105 वर्ष की उम्र में 100 मीटर की रेस में नया रिकार्ड स्थापित कर दिया। इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है।

At 105 yrs, super grandma sprints to new 100m record, eats 250 grams of ghee daily (PC: TOI)