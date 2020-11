टायर पर खड़े हो कर लगाई दौड़, रस्सी पर खेला टेनिस, देखें शानदार वीडियो

नई दिल्ली। इस दुनिया में टैलेंट लोगों की कमी नहीं है। हर किसी में अलग हुनर छुपा हुआ है। सोशल मीडिया पर कई प्रकार के वीडियो है जिसमें एक से बढ़कर एक टैलेंट नजर आता है। हाल ही में एक नया वीडियो सामने आया है जिसको देखकर हर कोई हैरान है। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बंदा स्केटबोर्ड पर कूदता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं एक लकड़ी के तख्त पर एक बाइक की सवारी करता है। एक टायर से बैकफ्लिप कर रहा है। इस दौरान इस शख्स का मुंह नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। यह वीडियो स्विस फ्रीस्टाइल स्कीयर स्नोबोल्डर एंड्री रैगेटली का है। इस वीडियो को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ट्विटर शेयर किया है।



हैरान कर देने वाला ओब्सटेकल कोर्स

सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाले इस वीडियो को ओलिम्पिक के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया गया। इस वीडियो में एंड्री रैगेटली हैरान कर देने वाला ओब्सटेकल कोर्स करते हुए दिखाया है। उनकी दिनचर्या में एक पैर के साथ एक सिलेंडर पर रोल करना, उछालभरी गेंदों की एक सीरीज पर कूदना, असंभव संकीर्ण सतहों पर संतुलन और अन्य चीजों के बीच कसकर चलना शामिल है। इस दौरान उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है।



148 कोशिश के बाद हुए सफल

उनके इस वीडियो को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि यह कारनामा करना हर किसी की बस की बात नहीं है। यह काम एक प्रशिक्षण के बाद ही किया जा सकता है। इस वीडियो को सबसे पहले एंड्री रैगेटली ने पोस्ट किया था। इसके कैप्शन में लिखा, 148 कोशिश के बाद वह सफल हो सके।

This is some crazy balancing here 👇🏼 https://t.co/Kqda2GKbJs