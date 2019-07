औली की खूबसूरती छीन ले गई 200 करोड़ की शादी, 200 क्विंटल का कूड़ा देख नगरपालिका के छूटे पसीने

नई दिल्ली। उत्तराखंड ( Uttarakhand ) के औली ( auli ) में बिजनेस टायकून गुप्ता बंधुओं ( Gupta Brothers ) के बेटों की शादी काफी चर्चा में रही। इस बिग फैट वेडिंग ( The Big Fat Indian Wedding ) में बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ कपूर, अभिनेत्री कैटरिना कैफ जहां चार चांद लगाने पहुंचे वहीं विश्वप्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव योग कराने भी पहुंचे थे। इस शाही शादी में गुप्ता बंधुओं ने करीब 200 करोड़ रुपए ( 200 crore wedding ) खर्च किए थे। बता दें कि इस शादी को 100 पंडितों के दल ने संपन्न कराया था। बताया जा रह है कि शादी में पांच करोड़ के विदेशी फूलों की सजावट हुई। खैर दुनियाभर में चर्चा का विषय रही ये शादी तो संपन्न हो गई लेकिन 200 करोड़ की इस शादी में जो कूड़े का अंबार लगा उसने औली की नगरपालिका की नींद उड़ा दी है।

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस 200 करोड़ की शादी के बाद करीब 200 क्विंटल कूड़ा फैला हुआ था। इसके बाद गुप्ता बंधुओं ने उसे साफ करने के लिए नगरपालिका को करीबन 54 हजार रुपए भी दिए। कूड़े के अंबार को हटाने के लिए जोशीमठ की नगर पालिका ने इसे साफ करने के लिए 20 मजदूरों को लगाया है। जिसमें से करीब 150 क्विंटल कूड़ा साफ कर दिया गया है और 40 क्विंटल कूड़े को हटाना बाकी है। इस मामले में दूसरी तरफ हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन टीम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने इस शादी के बाद फैले कूड़े से पर्यावरण को हुए नुकसान की एक रिपोर्ट भी बनाई है।

Auli: A team of 20 members along with a supervisor of Joshimath Municipal Corporation continues cleaning up garbage & waste left behind after the Rs 200 cr wedding ceremony of members of the Gupta family of South Africa held at the hill station between 18 to 22 June. #Uttarakhand pic.twitter.com/qb7u1qbx8P