आस्ट्रेलिया आग : जलकर खाक हुई वनस्पतियां तो भूखे मरने लगे जानवर, राहत देने के लिए चलाया मिशन

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया (Australia Fire) के न्यू साउथ वेल्स इलाके में लगी भीषण आग ने जंगल समेत कई चीजों को तबाह कर दिया है। आग की चपेट में आने से हजारों जानवर जलकर मर (animals dying) गए हैं। वहीं लपटों की वजह से जंगल में उगने वाली वनस्पतियां भी नष्ट हो गई हैं। ऐसे में वहां बचे जानवरों के लिए खाने की समस्या (starvation) हो गई है। कई जीव भूख के चलते दम तोड़ रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए Operation Rock Wallaby चलाया गया है।

'कौमार्य' का टोकन पाने के लिए महिलाएं करा रहीं सीक्रेट सर्जरी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

यह मिशन Minister for Energy and Environment की ओर से चलाया गया है।

जानवरों की भूख मिटाने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए खाना गिराया जा रहा है। इसमें अभी तक करीब 1000 किलो से ज्यादा शकरकंदी, इसके अलावा कई किलो गाजर आसमान से जानवरों के लिए गिराई गई है। चूंकि जिस इलाके में आग लगी है, वहां ज्यादातर कंगारू और कोआला पाए जाते हैं।

जानवरों की मदद के लिए कई सेलेब्रिटीज समेत सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं। वे अपने अनुसार दान देकर उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मालूम हो कि आस्ट्रेलिया के जंगल में लगी आग से हजारों जानवर मर गए थे। सोशल मीडिया पर कई भावुक कर देने वाली तस्वीरें भी वायरल हुई थीं। जिनमें से एक तस्वीर एक कंगारू के बच्चे की थी जिसकी तार से चिपक कर मौत हो गई थी। वहीं एक अन्य तस्वीर सामने आई थी जिसमें घायल कोआला की सर्जरी हो रही थी और उसे सहारा देने के लिए उसका बच्चा पूरे समय उसके सीने से चिपका रहा था।

From @Matt_KeanMP Supplementary food drop rock wallabies, 1000 kg of sweet potato and carrot to 6 different colonies in Capertee and Wolgan valleys; 1000 kg across Yengo National Park; almost 100 kg of food and water in the #KangarooValley #NSWbushfires pic.twitter.com/zmwnVKhcm2