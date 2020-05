लॉकडाउन: वर्कआउट कर रही थी महिला के सामने आ गया विशाल अजगर, देखें वीडियो

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन (Lockdown) में सब कुछ उल्टा हो गया है। जैसे कि इंसान अपने घरों में कैद है वहीं जंगली जानवर खुले आम सड़कों पर घूम रहे हैं। इससे जुड़े कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। लेकिन हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखने बाद लोग आप भी दंग रह जाएगें।

दरअसल, मामला आस्ट्रेलिया के ब्रिसबेन शहर का है। यहां एख घर में अचानक अजगर सांप गुस गया। जिसने घर में ये सांप घुसा था उनका नाम Belinda Barrie है। उन्होंने बचाया कि वे घर के गार्डन में वर्कआउट कर रही थी तभी अचानक उनके झूले के पास एक लंबा चौड़ा सांप दिख गया। सांप देखकर वे डर गई।

"Look who's come to visit today."



An Australian woman had just finished a workout at home when she noticed something moving on a fence nearby—a carpet python spanning almost two fence panels. https://t.co/zDgd9Ox6xl pic.twitter.com/5CMMMO9r6c