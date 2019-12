कड़ाके की सर्दी से सवारियों को बचाने के लिए ऑटोवाले ने निकाला ये जुगाड़..जानकर आप भी होंगे हैरान!

दिल्ली में ठंड बीते 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ने को आमादा है, 28 दिसम्बर को पारा 2.3 डिग्री तक लुढ़क गया, हड्डियों को जमा देने वाली ठंड के आगे पूरी दिल्ली बेबस है, लोग अलाव के आगे से हटने को तैयार नहीं है, ऐसे में अगर ऑटो पर सवारी करना हो तो ये सीधे शीत लहर से मुकाबले जैसा होगा, लेकिन काम के आगे सब बेबस हो जीते हैं और अगर इसके बाद भी ऑटो की सवारी करनी हो तो ये मुसीबत का सबब बन जाता है।

Autowala won my heart! Simple technique but really effective to save the passenger from Dilli ki sardi! #jugaadzindabad #dillikisardi pic.twitter.com/dpemE09f0x