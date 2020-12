Baba Ka Dhaba के मालिक कांता प्रसाद ने खोला नया रेस्टोरेंट, देखें अंदर की तस्वीरें

नई दिल्ली। साल 2020 में बाबा का ढाबा भी काफी सुर्खियों छाया रहा। कुछ महीने पहले ग्राहक ना आने से परेशान होकर इस ढाबे के मालिक कांता प्रसाद रो पड़े थे। लेकिन इंटरनेट की ताकत ने उन्हें स्टार बना दिया। इन दिनों बार फिर बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद चर्चा में है। ग्राहकों की लाइन को देखते हुए अब उन्होंने ढाबे के पास ही नया रेस्टोरेंट खोल दिया है। सोशल मीडिया पर इस रेस्टोरेंट की कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है।

यह भी पढ़े :— मजदूर के बेटे ने बनाई रिवर्स गीयर वाली बाइक, पेट्रोल की नहीं पड़ेगी जरूरत



मिलेंगी इंडियन और चाइनीज डिशेज

खबरों के अनुसार, कांता प्रसाद अपने ढाबा के साथ ही यह रेस्टोरेंट भी चलाएंगे। बाबा का नया रेस्टोरेंट मालवीय नगर में उनके ढाबा के पास ही है। ढाबे में इंडियन और चाइनीज दो तरह के डिशेज मिलेंगी। इस काम में कांता प्रसाद के बेटे उनकी मदद कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में हेल्प के लिए 2 शेफ और 1 सपोर्टिंग स्टाफ रखा गया है। बाबा ने इसके लिए उन लोगों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनकी मदद की। लेकिन इंटरनेट पर जहां बहुत से लोग बाबा को बधाई दे रहे हैं।

Delhi: Kanta Prasad, the 80-year-old owner of 'Baba Ka Dhaba', starts a new restaurant in Malviya Nagar.



"We're very happy, god has blessed us. I want to thank people for their help, I appeal to them to visit my restaurant. We will serve Indian & Chinese cuisine here," he says. pic.twitter.com/Rg8YAaJ1zk