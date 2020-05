शॉवर में नहाकर झूम उठा हाथी का बच्चा, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली। सोशल मीडिया (social media) के दौर में रोजाना हजारों वीडियो वायरल (Video viral) होते हैं लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के बाद मजा आ जाता है। एक ऐसा ही मजेदार वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है। ये वीडियो एक हाथी (Elephant ) का है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिन बन जाएगा। इस वायरल वीडियो में एक हाथी का बच्चा बीच सड़क पर पानी की बौछार पड़ते ही लोट-पोट होने लगता है।

दरअसल, इस मजेदार वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सुशांता नंदा ट्विटर पर साझा किया है। वीडियो के कैप्सन में उन्होंने लिखा है कि हाथी को पानी पसंद है लेकिन हाथी के बच्चे को उससे ज्यादा पानी पसंद है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से हाथी का बच्चा बड़े मजे में नहाता हुआ नजर आ रहा है।

