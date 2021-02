UP के Baghpath में चाट के लिए भिड़ गए चाचा ‘आइंस्टीन’, जमकर बरसाए लट्ठ, वायरल हो रहें फनी मीम्स

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के बागपत का एक वीडियो वायरल हो रहा है।वीडियो में लोग एक दूसरे पर लट्ठ बरसाते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये लट्ठ क्यों बरस रहे हैं इसकी वजह जानकर आप भी हैरान हो सकते हैं।

दरअसल, यह विवाद दो चाट दुकानदारों के बीच शुरू हुआ था। बागपत जिले के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के मेन बाजार में एक चाट दुकानदार ने दूसरे चाट दुकानदार के ग्राहक को अपने पास बुला लिया।

अपना ग्राहक दूसरे की दुकान पर जाते देख दुकानदार भड़क गया और बाजार रणभूमि में तब्दील हो गया। दोनों आपस में भिड़ गए फिर देखते ही देखते मामला लाठी-डंडों तक पहुंच गया।

Lessons, @WWE. This is how it's done. The Royal rumble!



Baghpat, UP, India. Circa- 2021pic.twitter.com/KWkWADcYJa