नदी में गोता लगाते दिखा चमगादड़, तेज़ रफ्तार के साथ जुदा अंदाज में की स्विमिंग...देखें वायरल वीडियो

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ( Social Media ) पर आए दिनों जानवरों अलग किस्म के वीडियो वायरल होते रहते है। कई बार ये वीडियो इतने पसंद किए जाते है कि सोशल मीडिया यूजर्स इन्हें जमकर शेयर करते हैं। लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसे बहुत कम लोगों ने खा होगा।

कोरोना की दहशत: महिला के छींकते ही स्टोरकीपर ने दुकान से बाहर फेंका 26 लाख का सामान

इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ( IFS ) के ऑफिसर सुशांता नंदा ने अपने ट्वीटर से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नदी में चमगादड़ अलग ही अंदाज में तैर रहा है। सोशल मीडिया पर इस14 सेकंड के वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है।

The only mammal that can Fly and Swim 🙏🏼

Bats are good at swimming. And they do it like little rowboats. pic.twitter.com/VydBsZhs31