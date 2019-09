बीसीसीआई ने T-20 वर्ल्ड कप की जीत का वीडियो किया शेयर, पल भर में हो गया वायरल

नई दिल्ली: भारत में वैसे तो सभी खेलों को काफी प्यार मिलता है, लेकिन बात जब क्रिकेट की हो तो बात थोड़ा अलग हो जाती है। वहीं क्रिकेट प्रेमी 24 सितंबर के दिन को कभी नहीं भूल पाते। ये दिन ही ऐसा था भारतीय टीम ने अपना पहला T-20 वर्ल्ड कप जीता था। वहीं अब बीसीसीआई ने उस याद को ताजा करते हुए एक ट्वीट किया, जो काफी वायरल हो रहा है।

वायरल हुआ ट्वीट

दरअसल, 12 साल पहले 24 सितंबर 2007 को महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया ने ये वर्ल्ड कप जीता था। इस फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान की टीम को 5 रन से मात दे दी थी। वहीं बीसीआई ने इस पल का विनिंग मोमेंट शेयर किया। इस वीडियो को अब तक 5 हजार से ज्यादा लोग रीट्वीट और डेढ़ लाख लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। लोगों ने इस वीडियो को आगे अपने-अपने तरीके से शेयर भी किया।

#OnThisDay, in 2007

India won first #T20 World cup title against arch rivals Pakistan by 5 runs🏏🏆✌️🇮🇳

Gautam Gambhir was the highest scorer in #T20 World cup Final for India 🏏

INDIA, winner of first t20 #WC2007🏆✌️🏏

Well done team India 🇮🇳 pic.twitter.com/KK7UaGemZB