कोरोना मरीज का इलाज कर रहीं डॉक्टर का सोसायटी ने किया भव्य स्वागत, छलक पड़े आंसू..देखें वीडियो

नई दिल्ली। कोरोना से संक्रमित मरीजों को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। इसलिए दुनियाभर में डॉक्टर्स की हौसलाफजाई के लोग उन्हें अलग-अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक डॉक्टर का वीडियो बड़ी तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है।

इस वीडियो में एक डॉक्टर ( Doctor ) जैसे ही हॉस्पिटल से कोरोना के मरीज का इलाज कर के घर वापस आती है तो उनकी सोसायटी के लोग उनका ताली बजाकर पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। डॉक्टर विजयश्री अपने सोसायटी के लोगों का इस तरह का स्वागत करते हुए देखकर इमोशनल जाती है।

डॉक्टर विजयश्री ( Dr Vijayashree ) की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। इसके बाद डॉक्टर ने सभी पड़ोसियों के आगे हाथ जोड़कर उनका सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिल से शुक्रिया कहा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇವರು!



Dr. Vijayashree of Bengaluru received a heroic welcome when she returned home after tending to #COVID19 patients in MS Ramaiah Memorial Hospital.



A big thank you to all the #CoronaWarriors working selflessly on the frontline of this pandemic. We SALUTE you! pic.twitter.com/COHT4KYYE1