VIDEO: बिना मास्क के घूम रहे लोगों को सबक ​सिखाने के लिए रिपोर्टर ने लिया गधे का 'इंटरव्यू'!

नई दिल्ली।

जब तक कोरोना वायरस ( coronavirus ) की दवा नहीं आ जाती है, तब तक मास्क ( Mask ) और सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing ) ही बचाव के सबसे कारगर उपाय है। यही वजह है कि लोगों को बार-बार मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। लेकिन, कुछ लोग इन उपायों को नजरअंदाज कर बिना मास्क के बाहर घूमते दिख रहे हैं।

इसी बीच अब सोशल मीडिया ( Social Media ) पर एक रिपोर्टर का वीडियो तेजी ( Reporter Viral Video ) से वायरल हो रहा है। रिपोर्टर बिना मास्क पहने लोगों को सबक सिखाने के लिए सड़क पर बैठे गधे का इंटरव्यू ( Donkey Interview ) लेता दिख रहा है। बता दें कि रिपोर्टर गधे का इंटरव्यू ले रहा है, जिसकी मदद से वह लोगों को मास्क पहनने के लिए जाग्रुक कर रहा है। सोशल मीडिया पर इस रिपोर्टर की काफी तारीफ भी हो रही है। आप भी पहले ये वीडियो देखिए

Best media interview of the Lockdown period 😎 pic.twitter.com/qbHGflcoBx