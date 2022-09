Bihar News: मां की शिकायत लेकर थाने पहुंचा मासूम, कहा - 'खाना मांगता हूं तो पिटाई करती हैं'

बिहार में एक बच्चा अपनी मां की शिकायत लेकर थाने पहुंच जाता है। थाने में वह मां के खिलाफ शिकायत करता है कि उसकी मां उसे खाना नहीं खिलाती हैं और मांगने पर मारती है। बच्चे की शिकायत सुनकर पुलिस वाले पहले हैरान हो जाते हैं, फिर जानिए पुलिस वाले आगे क्या करते हैं।

बिहार के सीतामढ़ी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मासूम अपनी शिकायत लेकर पहुंचता है जिसे सुन सभी हैरान हो जाते हैं। बच्चा अपनी मां की शिकायत लेकर थाने पहुंचा था। थाने में उसने रोते-रोते अपनी बात बताई और कहा कि मां मुझे खाना नहीं देती और मांगने पर मारती है। बच्चे के दिए गए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला सीतामढ़ी शहर के चंद्रिका मार्केट गली की है। बच्चे का नाम शिवम कुमार है जो कि चंद्रिका मार्केट गली का रहने वाला है।

Eight-year-old child reached the police station with mother's complaint, mother beats her for asking for food