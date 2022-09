Bihar News: काम में लापरवाही बरतने पर SP ने 5 पुलिसकर्मियों को किया लॉकअप में बंद, पुलिस एसोसिएशन बोली- 'यह बर्दाश्त नहीं करेंगे'

बिहार पुलिस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अधिकारी समेत पांच पुलिसकर्मी एक लॉकअप में बंद हैं। यह कार्रवाई नवादा के एसपी ने किया। एसपी की इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। इस बीच बिहार पुलिस एसोसिएशन और बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने एसपी पर कार्रवाई की मांग की है।

बिहार के नवादा जिले में थाने के पुलिसकर्मियों को ही हवालात में बंद करने का मामला सामने आया है। यह घटना 8 सिंतबर, गुरुवार रात नवादा जिले के एक थाने में उस समय हुई, जब पुलिस अधीक्षक (SP) गौरव मंगला तीन सहायक उप निरीक्षकों (ASI) और दो उप निरीक्षकों (SI) के प्रदर्शन से असंतुष्ट नजर आए। इस घटना की एक वीडियों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वीडियो सामने आने के बाद से पुलिस विभाग में हलचल मची हुई है और पुलिस एसोसिएशन ने SP के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

Probe Sought After Video of Bihar SP Putting 5 Junior Cops in Lockup Goes Viral